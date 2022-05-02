Відмовилися від «референдуму». Який сценарій готує Росія для Херсонщини?

Проросійські ЗМІ пишуть про так званий проєкт «Новоросія», куди увійде Херсонщина. Офіційно Москва каже, що не збирається окупувати Україну, але водночас південь України називають «споконвічно російськими» землями. Встановлюють на окупованих територіях свої порядки та правила життя, знімають українську символіку та прапори, призначають «своїх керівників».

Альтернативу «ХНР» зараз активно просуває кримськотатарський колаборант Ейваз Умеров. Він пропонує територію Криму розширити до меж часів Кримського ханства та створити «КФО» – «Кримський федеральний округ». Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв вважає, ідею з «КФО» придумав кримські проросійські чиновники. У контексті води та комунікацій Херсонська область стратегічно дуже важлива для Криму, тому Росія намагатиметься утримати Херсонщину та запровадити у своє правове поле, вважає Ескендер Барієв.