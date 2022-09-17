Україні під силу повністю ізолювати Крим, і тоді на Крим чекає доля українського острова Зміїний, каже Браян Кларк, директор Центру оборонних концепцій та технологій Гудзоновського інституту. Український військовий оглядач Олександр Коваленко також вважає, що тактика ЗСУ в Криму буде такою самою, як і з островом Зміїний: знищити всю логістику і взяти російські війська змором, змусити їх відмовитися від Криму. Операції з деокупації Криму можуть розпочатися 2023-го, — пише Валерій Залужний. Для цього потрібне додаткове озброєння від країн-партнерів та створення додаткових від 10-ї до 20-ї бригад ЗСУ.

Чому Крим уже не здатний виконувати ті завдання, які на нього покладало Міноборони РФ? Чи справді Росія контролює Крим після всіх тих вибухів? Перша фаза деокупації Крим уже розпочалася? Що ж чекає на Крим у майбутньому?