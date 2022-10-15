Що залишила по собі російська армія у Високопіллі?

«ЗСУ наступають і вони нас обов'язково звільнять, і Україна буде вільною, вона ніколи не буде під путінським ярмом», такими словами заспокоювала людей у будинку для людей похилого віку Світлана Берізка, мешканка Високопілля. А вони у відповідь щоразу питали: «Василівно, а скоро наші прийдуть?». Півроку смт. Високопілля прожило в окупації. У місцевій лікарні російська армія облаштувала свій штаб, в одному з будинків зробили склад накраденого. Хлібопічки, комп'ютери, плазмові телевізори не встигли забрати. Бійці ЗСУ розповідають, що російські військові втекли з Високопілля за одну ніч. Вони не відступали, а «драпали звідси», каже боєць 97-го батальйону ЗСУ з позивним «Мурз». У російському штабі знайшли багато рапортів про звільнення та про низький моральний дух.

Дивіться, що після себе залишила армія Росії у Високопіллі у випуску Крим.Реалії. Чому російські військові відступили? Що розповідають мешканці про окупацію? Як вони виживали? Як ховали сусідів? І як, попри все, будують плани на майбутнє?

