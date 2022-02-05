Україна повертатиме Крим воєнним шляхом, заявив Володимир Путін на спільній пресконференції з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном. Президент Росії припускає, що якщо Україна вступить в НАТО, то Росії доведеться воювати з Північноатлантичним альянсом. «Адже у доктринальних документах самої України написано, що вони збираються повернути Крим, зокрема військовим шляхом. Не те, що вони говорять на публіку, а в документах написано! Уявімо, що Україна є членом НАТО. Напхана зброєю, стоять сучасні ударні системи, як у Польщі чи Румунії, хто їм заважає? І розпочинає операцію у Криму, зараз не кажу навіть про Донбас. Це суверенна російська територія, питання для нас у цьому значенні закрите. Уявімо, що Україна в НАТО і починає цю операцію, що нам воювати з блоком НАТО?!» – сказав Путін.

У березні 2021 року Зеленський затвердив нову Стратегію військової безпеки України. Це документ оборонного планування. Стратегія визначає цілі, пріоритети та завдання реалізації державної політики у військовій сфері. Щодо повернення Криму, то написано так:«припинення російської окупації частини території України, захист суверенітету та територіальної цілісності України за допомогою міжнародно-правових, політико-дипломатичних, безпекових, гуманітарних та економічних заходів». Повністю з документом можна ознайомитися на сайті Офісу президента.

У стратегії деокупації та реінтеграції Криму, ухваленій торік у березні, про військовий шлях повернення Криму – ані слова. Навпаки, у 8-му пункті йдеться про пріоритетність політико-дипломатичних засобів. До того ж США та країни ЄС фіксують нарощування боєздатності саме російської армії. Так, буквально за тиждень, у Середземному морі Росія зібрала кораблі одразу чотирьох флотів. І експерти прогнозують, що значна частина з них дуже скоро піде у Чорне море, до берегів Криму. Дивіться про російський морський десант і його можливості.