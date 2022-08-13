Херсонська область: у звільненому селі на лінії фронту залишилися два жителі | Крим.Реалії

Село Миколаївка на Херсонщині було в окупації три місяці. Російські війська зайшли до населеного пункту ще на початку березня. Місцевий житель Андрій Первак не боявся російських солдатів та питав, навіщо вони прийшли сюди? Солдати армії РФ відповідали, що «шукають бандерівців» і що в Україні «дві армії – одна Зеленського, а інша – переодягнені бандерівці». Місцеві жителі розповідають, як окупаційні війська мародерили у селі і навіть відбирали телефони у дітей. «Це не війська, це звірі», – каже Андрій. Нині Миколаївка – на лінії фронту, із села виїхали майже усі жителі. Андрій та Олександр залишилися, щоб охороняти свої та сусідські будинки. Міноборони Росії не коментувало відступу армії РФ на Херсонщині біля села Миколаївка. У Москві заявляють, що не ведуть проти України загарбницьку війну.
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