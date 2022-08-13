Село Миколаївка на Херсонщині було в окупації три місяці. Російські війська зайшли до населеного пункту ще на початку березня. Місцевий житель Андрій Первак не боявся російських солдатів та питав, навіщо вони прийшли сюди? Солдати армії РФ відповідали, що «шукають бандерівців», і що в Україні «дві армії – одна Зеленського, а інша – переодягнені бандерівці». Місцеві жителі розповідають як окупаційні війська мародерили у селі, і навіть відбирали телефони у дітей. «Це не війська, це звірі», каже Андрій. Нині Миколаївка знаходиться на лінії фронту, із села виїхали усі жителі. Андрій та Олександр залишилися, щоб охороняти свої та сусідські будинки.

Міноборони Росії не коментував відступ армії РФ на Херсонщині біля села Миколаївка. У Москві заявляють, що не ведуть проти України загарбницьку війну.