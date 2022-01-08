Служу Росії! Як Україна покарає кримських «зрадників»? Понад 9 тисяч українських військових залишилися в Криму під час окупації півострова. Це 70% з усіх, хто служив у Криму в українських частинах. Такі цифри називали ексміністр оборони України Михайло Коваль та колишній виконувач обов’язків президента Олександр Турчинов. Серед тих хто зламали присягу, приміром, колишній контрадмірал ВМС України Денис Березовський, екс начальник штабу ВМС Дмитро Шакуро, адмірал Юрій Ільїн та Сергій Єлісєєв. Хтось з них перейшов на службу до російської армії, а хтось звільнився з лав збройних сил. Але всі вони не приїхали у розташування своїх частин на материк у 2014 і тому в Україні вважаються дезертирами чи зрадниками. Як поводились українські офіцери під час окупації Криму нам розповіли військові, які не зрадили присязі: Сергій Гайдук, Віктор Муженко, Віктор Назаров та Ігор Воронченко. Що відомо про військових, які ще взимку 2014 обіцяли захищати свої частини, а в березні вже приміряли російську форму? Як і де влаштувалися, чим займаються нині і чому на російські паради одягають українські ордени? Дивіться свіжий випуск Крим.Реалії.