Чому банки не бояться санкцій і працюють в Криму? | Крим.Реалії

Через санкції у Криму не працюють платіжні системи Visa і MasterCard. Росія розробила платіжну систему «МИР», спеціально для Криму. Саме через кримські санкції – немає на півострові державної фінустанови «Сбербанк Россия». Ті, хто вирушає до Криму стикається з питанням - які платіжні системи там працюють? В інтернеті блогери роздають поради, як користуватися картами Visa і MasterCard в обхід санкцій, і які місцеві сервіси краще використовувати. Телепроект Крим.Реалії розібрався, що відбувається з російськими банками в Криму, які платіжні системи доступні кримчанам і приїжджим, та які перспективи в умовах анексії має місцева банківська система.