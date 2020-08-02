Маленький Муса: жертва обставин чи режиму?

Трагічна загибель в Криму. Трирічний Муса Сулейманов зник ввечері 24 липня. Такого масштабного залучення добровольців до пошуків дитини на півострові ще не було, кажуть волонтери. Муса – син політв'язня Руслана Сулейманова. Хлопчика шукали дві доби безперервно, з усього Криму з'їхалися небайдужі. До розшуків долучилося, за різними підрахунками, від 3 до 5 тисяч людей. Тіло хлопчика знайшли в зливній ямі біля дому. На похорон сина батька з СІЗО не відпустили. Хоча Зеленський у телефонній розмові 26 липня просив Путіна відпустити Руслана Сулейманова з СІЗО.