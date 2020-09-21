Крим випередив Росію. Рекорд СOVID-19 на півострові

Крим випередив Росію і встановив рекорд COVID-19. За темпами зараження коронавірусом у серпні анексований півострів випередив усі регіони сусідньої Росії, Севастополь – на третьому місці. Це статистика уряду Росії. Чому так сталося і чому у Криму, згідно з російською статистикою, не хворіють військові РФ, ФСБ, поліція та діти, Крим.Реалії розповіла голова правління «Кримської правозахисної групи» Ольга Скрипник. Чому «Росспоживнагляд» не визнає симптомів коронавірусу у кримчан і яких лікарів бракує окупованому півострову найбільше?