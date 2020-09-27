Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
27 вересня 2020, Київ 10:49
Відео

Звільнений громадянський журналіст про своє ув’язнення і як житиме далі (відео)

Звільнений громадянський журналіст про своє ув’язнення і як житиме далі (відео)
Embed
Звільнений громадянський журналіст про своє ув’язнення і як житиме далі (відео)

No media source currently available

0:00 0:07:53 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Наріман Мемедемінов на свободі! Громадянського журналіста, медіакоординатора об’єднання «Кримська солідарність» затримали у березні 2018 року. Начебто за заклики до терористичної діяльності в інтернеті. Мемедемінов один з перших, хто почав знімати на свій телефон затримання, обшуки і суди над кримськими татарами у Криму. Він взяв на себе обов’язки з координації усієї діяльності «Кримської солідарності» з висвітлення політично мотивованих процесів на півострові. І засудили його саме за це – переконані правозахисники. Наріман Мемедемінов повернувся додому, його зустрічали як героя. Він збирається і далі займатися громадською журналістикою.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG