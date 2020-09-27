Наріман Мемедемінов на свободі! Громадянського журналіста, медіакоординатора об’єднання «Кримська солідарність» затримали у березні 2018 року. Начебто за заклики до терористичної діяльності в інтернеті. Мемедемінов один з перших, хто почав знімати на свій телефон затримання, обшуки і суди над кримськими татарами у Криму. Він взяв на себе обов’язки з координації усієї діяльності «Кримської солідарності» з висвітлення політично мотивованих процесів на півострові. І засудили його саме за це – переконані правозахисники. Наріман Мемедемінов повернувся додому, його зустрічали як героя. Він збирається і далі займатися громадською журналістикою.