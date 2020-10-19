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19 жовтня 2020, Київ 08:24
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«Росія – це як пароварка, яка колись все одно вибухне»

«Росія – це як пароварка, яка колись все одно вибухне»
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«Росія – це як пароварка, яка колись все одно вибухне»

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«Росія – це як пароварка, яка колись все одно вибухне» – розповів Крим.Реалії ексглава МЗС України Павло Клімкін. Тепер за заклик «Крим – це Україна» в Росії спочатку можуть оштрафувати, а далі, взагалі, запроторити до в’язниці на 10 років! Наприкінці вересня Державна Дума РФ ухвалила закони щодо посилення відповідальності за заклики до відчуження територій Росії та дії, спрямовані на це. Закручувати гайки у Кремлі почали після того, як росіяни нібито проголосували за поправки Володимира Путіна до Конституції Росії. Невже Кремль боїться втратити контроль над землями, які раніше прибрав до рук (Крим, Курили, Калінінград)? Та до чого тут російський актор Володимир Машков?

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