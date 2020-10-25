В Криму побито антирекорд із захворюваності на COVID-19. 22 жовтня за добу на півострові було підтверджено 267 нових випадків захворювання на COVID-19 (з урахуванням Севастополя). Кримчани скаржаться, що місць в лікарнях не вистачає, масово почали хворіти медпрацівники. Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов бачить ситуацію по-іншому. Але Росспоживнагляд розглядає варіант відкриття ще однієї ковідної лікарні – на базі лікарні Ленінського району Криму. Від наслідків вірусу помер голова російської адміністрації Ялти Іван Імгрунт, його лікували в Санкт-Петербурзі. Хворіє віцепрем’єрка підконтрольного Росії кримського уряду Олена Романовська – її доправили в Москву. За твердженнями кримських ЗМІ, захворів віцепрем’єр Євген Кабанов, але офіційного підтвердження цієї інформації немає. Історії кримчан, які захворіли і розповідають про це – в сюжеті.