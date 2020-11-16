Зачистка неугодних. Як «єдинороси» в Криму свого ж прибирали. У Роздольному, що на півночі Криму, спалахнув політичний скандал. Депутати місцевої селищної ради ледь не зняли з посади свого голову. Який, до речі, член пропрезидентської партії Володимира Путіна «Единая Россия». Про цю історію Крим.Реалії дізналися з листа, якого надіслав небайдужий кримчанин на пошту редакції. Крим. Реалії зв’язалися з головними фігурантами скандалу і дізналися деталі історії з перших вуст. То що ж сталося в Роздольному? До чого тут політика? Чому кримчани зірвали сільську сесію? Як кримська влада використовувала відділ освіти для підняття рейтингу районного голови? Кого примушували голосувати? Учасники скандалу це – Павло Чернявський, підконтрольний Росії голова селищної ради Роздольного, Андрій Захаров, підконтрольний Росії голова Роздольненського району та Наталія Колесник, підконтрольна Росії начальник відділу освіти Адміністрації Роздольненського району. На думку кримського політика з Москви Володимира Гарначука, ситуація в Роздольному – це черговий переділ влади та впливу на фінансові потоки, затверджений найвищими посадовцями у Сімферополі.