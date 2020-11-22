«Щит над Чорним морем». Як Туреччина захищає Україну, з’ясовували Крим.Реалії з експертами Львівського ‌безпекового ‌форуму. Анексія‌ ‌Криму‌ ‌змінила‌ ‌оборонну‌ ‌стратегію‌ ‌країн‌ ‌Чорноморського‌ ‌регіону.‌ ‌Після‌ ‌2014 року ‌Туреччина,‌ ‌Румунія,‌ ‌Болгарія‌ ‌і‌ ‌Грузія‌ ‌мали‌ ‌визначитися,‌ ‌як‌ ‌захистити‌ ‌власні‌ ‌кордони‌ ‌від‌ ‌російської‌ ‌агресії.‌ ‌Шляхи‌ ‌обрали‌ ‌різні:‌ ‌давні‌ ‌суперники‌ ‌стали‌ ‌союзниками,‌ ‌хтось‌ ‌зробив‌ ‌ставку‌ ‌на‌ ‌потужний‌ ‌флот,‌ ‌а‌ ‌хтось‌ ‌обрав‌ ‌нейтральну‌ ‌позицію‌ ‌у‌ ‌відносинах‌ ‌із‌ ‌Росією.‌ Саме після анексії Криму Анкара й Київ поринули у співпрацю в оборонній галузі. Домовилися про виготовлення безпілотників Байрактар – TB-2 – їх ще називають «Щит Чорного моря». Почали спільно виготовляти дрон Байрактар Акінчі. Але чи допоможе Туреччина Україні в разі російської агресії? Анексія Криму зблизила Україну та Румунію (член НАТО з 2004 року)? І які слова Єханурова досі пам’ятають румуни? Які уроки анексії Криму засвоїла Грузія? Як Болгарія хотіла б дружити зі США і Росією? Який флот у 2020-му мають у Чорному морі Туреччина,‌ ‌Румунія,‌ ‌Болгарія‌ ‌та ‌Грузія‌? І як‌ ‌ окупований‌ ‌Крим‌ ‌змінив‌ ‌Чорноморський‌ ‌регіон?‌