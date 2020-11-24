Пароль – «Чий Крим?». Молдова за український Крим і дружбу з Росією? На виборах президента Молдови у вересні 2020 року перемогла Мая Санду. Вона – за євроінтеграцію країни і за об'єднання Молдови. Одразу після перемоги вона заявила: «Крим – це частина України, я завжди це говрила». Раніше її попередник Ігор Додон неодноразово заявляв, що «я відкрито висловлював свою позицію і ще раз висловлюю: де-факто Крим російський». Через це з Додоном жодного разу не зустрічалися ані Петро Порошенко, ані Володимир Зеленський. Через придністровський конфлікт на території Молдови перебувають одразу два російські військові контингенти. Це – Оперативна група військ, колишня 14-та армія та Миротворча місія в Придністров’ї. Мая Санду має намір прибрати росіян з молдовської території, при цьому все одно хотіла б зберегти дружні відносини з Москвою. Як Молдову розвернуло на 180 градусів? Як Молдова продовжить дружити з Росією, і як перезавантажить відносини з Україною?