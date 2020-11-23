Кримчан напоять дешевою водою з моря? Чи може опріснення в Криму обходитися дешевше, аніж в Ізраїлі – провідній країні світу з цієї технології? Чи може Крим скористатися технологією зворотного осмосу? Чи дійсно опріснювальні установки дуже енерговитратні? Що кримчани думають про ідею пити воду, отриману з Чорного моря, і чому російські чиновники відклали ідею опріснення на півострові на крайній випадок? Ізраїльські та українські фахівці, жителі Ізраїлю та Криму відповідають на ці питання в сюжеті.