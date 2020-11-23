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23 листопада 2020, Київ 09:36
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Кримчан напоять дешевою водою з моря? (відео)

Кримчан напоять дешевою водою з моря? (відео)
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Кримчан напоять дешевою водою з моря? (відео)

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Кримчан напоять дешевою водою з моря? Чи може опріснення в Криму обходитися дешевше, аніж в Ізраїлі – провідній країні світу з цієї технології? Чи може Крим скористатися технологією зворотного осмосу? Чи дійсно опріснювальні установки дуже енерговитратні? Що кримчани думають про ідею пити воду, отриману з Чорного моря, і чому російські чиновники відклали ідею опріснення на півострові на крайній випадок? Ізраїльські та українські фахівці, жителі Ізраїлю та Криму відповідають на ці питання в сюжеті.

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