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14 грудня 2020, Київ 09:40
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Чи знищили наказ Турчинова про застосування зброї в Криму?(відео)

Чи знищили наказ Турчинова про застосування зброї в Криму?(відео)
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Чи знищили наказ Турчинова про застосування зброї в Криму?(відео)

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Володимир Замана переконаний, що Олександр Турчинов у 2014 році не давав письмового наказу про застосування зброї військовими в Криму, посилаючись на відповідь Генштабу, що у них «відсутня інформація про такий наказ». Ці звинувачення Олександр Турчинов назвав фейком і порадив знайти оприлюднену стенограму РНБО від 28 лютого 2014, де він дає розпорядження «військовим частинам застосовувати зброю у випадку штурму». Генштаб Збройних сил України знищив записи військових, що велися на початку незаконної окупації Криму у 2014 році. Інформацію про це оприлюднив генерал-полковник Володимир Замана. Його адвокати зверталися до міноборони та Генштабу із запитами про стан армії в 13-му та 14-му роках. До 14-го Замана два роки був начальником Генерального штабу Збройних сил України. З червня 2020 року генпрокуратура оголосила йому підозру і звинувачує у підриві обороноздатності країни та державній зраді. У Генштабі та в Міноборони України пояснили редакції Крим.Реалії, які саме документи було знищено. Утилізацію провели за інструкцією та наказом Міністерства оборони. То що ж було в тих документах, і чому їх знищили?

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