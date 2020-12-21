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21 грудня 2020, Київ 08:20
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Як відомий австрійський архітектор відкрито працює у Криму? (відео)

Як відомий австрійський архітектор відкрито працює у Криму? (відео)
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Як відомий австрійський архітектор відкрито працює у Криму? (відео)

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Відомий австрійський архітектор проєктує Театр опери та балету в Севастополі на замовлення Російської Федерації. Нову оперу севастопольцям особисто обіцяв президент Росії Володимир Путін. «Путін не диявол» – це відповідь відомого архітектора Вольфа Прікса на запитання німецького видання Süddeutsche Zeitung, чому він погодився на замовлення в анексованому Севастополі? Перші ескізи цієї будівлі з брендуванням австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au, директором якого і є Вольф Прікс, з’явилися ще у 2019 році. Цей театр створюється під патронатом президента Росії, він має увійти в так званий «культурний кластер», де також будуть культурно-освітній центр, музей та хореографічне училище. Вартість проєкту – близько 25 мільярдів рублів (у перерахунку – 9 мільярдів гривень). Окрім австрійської компанії у будівництві вже помічено дві компанії близьких до Володимира Путіна бізнесменів: Аркадія Ротенберга «Стройгазмонтаж» та Геннадія Тимченка «Стройтрансгаз». Створення театру опери та балету в Севастополі – це міжнародний скандал, кажуть дипломати. Прокуратура АР Криму уже розпочала провадження з цього приводу, а СБУ проводить досудове розслідування. Як повідомили Крим.Реалії посол України в Австрії Олександр Щерба та спецпредставник з питань санкційної політики МЗС України Олексій Макєєв, міністерство також готує низку заходів для внесення компанії та керівництва Coop Himmelb(l)au до санкційних списків.

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