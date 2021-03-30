Де гублять половину води для Криму? Питної води для потреб населення на півострові достатньо, але її нераціонально використовують – такого висновку дійшли українські експерти. Свої розрахунки та докази долучили до звіту і надіслали Верховному комісару ООН із прав людини. Розрахунки експертів наступні: для такої кліматичної зони, як Крим, існує фізіологічна норма споживання води – в середньому 50 куб.м в рік на людину. Це приблизно як залізнична цистерна, в рік на одного кримчанина. На 2 мільйони населення – це 100 млн куб.м води. І такі запаси води в Криму є. А щодо водних втрат, то половина води зникає у старих трубах і мережах, що визнають і окупаційні кримські чиновники.

