Борець із Криму – в ТОП на Олімпіаді-2020 виступав за Україну

З юності Теміров виступав за збірну України. Після окупації Криму, щоб не втрачати форму, Теміров виступав у чемпіонаті Росії, тренувався зі збірною Росії. Після 2017-го знову виступає за Україну, бореться на міжнародних турнірах. Ленур із родиною живе у Судаку. Як зустрічали Ленура Темірова у столиці? Який сюрприз приготували для нього його друзі-кримчани? Чому борець хоче залишити півострів і перебратися до Києва? І що заважає йому це зробити?