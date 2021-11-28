ФСБ стверджує, що Ломенко - шпигун і у 2017-2018 роках збирав та передавав у Криму для СБУ відомості, що становлять «державну таємницю». У тому числі - про співробітників органів федеральної служби безпеки. До арешту Юрій Ломенко був членом партії «Единая Россия». Спілкуватися з Крим.Реалії відмовлявся, пояснював це «різницею поглядів на ситуацію в Криму». Друзі Ломенка не вірять у звинувачення єдинороса і заявляють, що він має проросійські погляди, забезпечував проведення «референдуму» на території Сімеїза в 2014 році. Так заявив друг Ломенка Євген Мельниіков, депутат підконтрольної Росії ялтинської міськради першого скликання. Хто такий насправді Ломенко? І чи може ця справа мати зовсім інше підґрунтя й бути методикою, за якою ФСБ прибирає незручних людей та залякує колишніх українських чиновників на півострові?
Проросійський депутат працював на українську розвідку?
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