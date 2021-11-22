Цю систему протиповітряної оборони розробляли для Південної Кореї, і лише торік перший зразок потрапив до учбового центру в Ленінградській області. Російські медіа переконують – С-350 здатний ефективно знищувати сучасні безпілотники, зокрема «Байрактари», які почала використовувати Україна. Що ж це за зброя? Чому її перекидають у Криму? Чи дійсно «Витязь» – загроза для дронів і що може протиставити Україна? Як триває гонка озброєння в Чорному морі поблизу берегів Криму?
Ракетний удар по Криму? Операція НАТО, якої боїться Кремль
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12:00, 20 листопада 2021
Українські «Байрактари» біля Криму. Як Росія захищатиме військові бази? | Крим.Реалії
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10:00, 16 листопада 2021
За що кримчанку цькували на конкурсі краси? | Крим.Реалії
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09:00, 15 листопада 2021
Курортників у Криму менше, а ковід-хворих все більше | Крим.Реалії
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08:00, 14 листопада 2021
Як військові навчання Росії знищують окупований Крим? | Крим.Реалії
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12:01, 13 листопада 2021
Чому кримчанка відмовилась виступати за Росію і обрала Болгарію? | Крим.Реалії
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