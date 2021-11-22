Ракетний удар по Криму? Операція НАТО, якої боїться Кремль

Цю систему протиповітряної оборони розробляли для Південної Кореї, і лише торік перший зразок потрапив до учбового центру в Ленінградській області. Російські медіа переконують – С-350 здатний ефективно знищувати сучасні безпілотники, зокрема «Байрактари», які почала використовувати Україна. Що ж це за зброя? Чому її перекидають у Криму? Чи дійсно «Витязь» – загроза для дронів і що може протиставити Україна? Як триває гонка озброєння в Чорному морі поблизу берегів Криму?