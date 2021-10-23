Крим – у «червоній зоні»: чи буде локдаун?

22 жовтня зафіксували нову рекордну кількість інфікованих – 630. Щодобовий приріст хворих – не менше за 20%. Це лише офіційні дані окупаційної влади Криму. Правозахисники переконують: ці цифри істотно занижені, оскільки немає статистики заражень серед російських військових і спецслужбовців. «Кримінформ» повідомляє: від 25 жовтня в окупованому Росією українському Криму хочуть запровадити систему QR-кодів для відвідувачів громадських місць – ресторанів, спортзалів і кінотеатрів. За інформацією російського «Інтерфаксу», на півострові готують нові антиковідні обмежувальні заходи для туристів. Адже Путін підписав указ про тиждень вихідних у листопаді в Росії, і росіяни почали масово скуповувати квитки до Криму. Як півострів накрила нова хвиля коронавірусу – дивіться.