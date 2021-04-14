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14 квітня 2021, Київ 14:24
Відео

У Криму триває інтенсивне переміщення російської військової техніки (відео)

У Криму триває інтенсивне переміщення російської військової техніки (відео)
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У Криму триває інтенсивне переміщення російської військової техніки (відео)

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У Криму спостерігається інтенсивне переміщення російської військової техніки. Як розповіли проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії очевидці, у вівторок, 13 квітня, колони військової техніки Росії пересувалися трасою «Таврида» протягом усього дня.

Так, за інформацією очевидців, вранці в середу на сході Криму трасою проїхала велика колона військової техніки в супроводі дорожньої військової інспекції. У складі колони були бойові машини з системами залпового вогню, вантажівки з особовим складом та інша військова техніка. Також цього дня, за словами очевидців, ще одна колона військової техніки рухалася трасою «Таврида» вглиб півострова. У складі колони помітили велику кількість паливозаправників, вантажівок для перевезення особового складу і колісних БМП.

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