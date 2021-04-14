Так, за інформацією очевидців, вранці в середу на сході Криму трасою проїхала велика колона військової техніки в супроводі дорожньої військової інспекції. У складі колони були бойові машини з системами залпового вогню, вантажівки з особовим складом та інша військова техніка. Також цього дня, за словами очевидців, ще одна колона військової техніки рухалася трасою «Таврида» вглиб півострова. У складі колони помітили велику кількість паливозаправників, вантажівок для перевезення особового складу і колісних БМП.