Патрони 7Н6, виявилися значно потужнішими, ніж класичний 7Н6 ПС. Також виявився важливим рік випуску боєприпасів, якими робили постріли. Результати експерименту здивували і експертів, і виробників.

Якої якості бронежилети на фронті? І чому важливо міняти «ГОСТи»? У «ГОСТі» прописані лише боєприпаси, що виробляються в Україні. Фактично бронежилети, які перевіряють на якість за державними стандартами, розраховані на стару номенклатуру боєприпасів, кажуть експерти. А зараз під час війни російська армія використовує боєприпаси, які не враховані і українському державному стандарті. Необхідно вносити зміни, констатують експерти.