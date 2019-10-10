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10 Жовтень 2019, Київ 19:39
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Путін не просив у Зеленського воду для Криму. Крим.Реалії на пресмарафоні – відео

Путін не просив у Зеленського воду для Криму. Крим.Реалії на пресмарафоні – відео
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Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів проекту Радіо Свобода Крим.Реалїі щодо Криму. Обговорили питання Криму в міжнародних перемовинах, про закінчення війни і повернення територій, про воду для Криму, новий обмін полонених та про українців на півострові. 10 жовтня у Києві президент України Володимир Зеленський проводить пресмарафон на фудмаркеті у Києві. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня на Kyiv Food Market – гастропросторі, який нещодавно відкрився на вулиці Московській в центрі Києва.

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