Путін не просив у Зеленського воду для Криму. Крим.Реалії на пресмарафоні – відео

Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання журналістів проекту Радіо Свобода Крим.Реалїі щодо Криму. Обговорили питання Криму в міжнародних перемовинах, про закінчення війни і повернення територій, про воду для Криму, новий обмін полонених та про українців на півострові. 10 жовтня у Києві президент України Володимир Зеленський проводить пресмарафон на фудмаркеті у Києві. Глава держави відповідатиме на запитання журналістів протягом усього дня на Kyiv Food Market – гастропросторі, який нещодавно відкрився на вулиці Московській в центрі Києва.