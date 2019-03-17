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17 Березень 2019, Київ 09:40
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Хто писав питання для Кримського референдуму? | Крим.Реалії

Хто писав питання для Кримського референдуму? | Крим.Реалії
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П’ять років тому кримчани проголосували за приєднання на так званому «референдумі» 16-го березня 2014. Україна та майже весь світ не визнають результатів цього «волевиявлення» та вважають «референдум» незаконним. Як без кворуму Верховна Рада Криму ініціювала проведення незаконного референдуму? – Розповідь депутата Миколи Сумуліді. Як радник Володимира Путіна Сергій Глазьєв курував Сергія Аксьонова? Зізнання щодо референдуму Ігоря Гіркіна. Полковник ГРУ ймовірно брав участь у захопленні військових частин і Верховної Ради Криму. Чому на дільницю для голосування не пропустили російського журналіста Миколу Крилова? Як у 2014 у Криму голосувала громадянка Росії – журналістка Катерина Сергацкова? Як знімальна група телеканалу «АТР» продерлася до дільниці у Кам’янці? І чи ходили на вибори кримські татари? Як насправді кримчани обирали Росію?

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