Хто писав питання для Кримського референдуму? | Крим.Реалії

П’ять років тому кримчани проголосували за приєднання на так званому «референдумі» 16-го березня 2014. Україна та майже весь світ не визнають результатів цього «волевиявлення» та вважають «референдум» незаконним. Як без кворуму Верховна Рада Криму ініціювала проведення незаконного референдуму? – Розповідь депутата Миколи Сумуліді. Як радник Володимира Путіна Сергій Глазьєв курував Сергія Аксьонова? Зізнання щодо референдуму Ігоря Гіркіна. Полковник ГРУ ймовірно брав участь у захопленні військових частин і Верховної Ради Криму. Чому на дільницю для голосування не пропустили російського журналіста Миколу Крилова? Як у 2014 у Криму голосувала громадянка Росії – журналістка Катерина Сергацкова? Як знімальна група телеканалу «АТР» продерлася до дільниці у Кам’янці? І чи ходили на вибори кримські татари? Як насправді кримчани обирали Росію?