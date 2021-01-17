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17 січня 2021, Київ 11:01
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Кримські реалії: приватні водовози (відео)

Кримські реалії: приватні водовози (відео)
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Кримські реалії: приватні водовози (відео)

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«Посуд помию, потім йду до туалету зливати», – розповідає жителька села Зеленогірського, що за 40 кілометрів на схід від Сімферополя. Через аномальну посуху 2020-го місцеві жителі залишилися без водопостачання. Чи не єдиний для них тепер порятунок – це водовози. Але й цю воду дають не щодня і в обмеженій кількості. Тому місцеві змушені запасатися та за кількасот метрів носити воду бідонами, відрами й пластиковими баклажками. Як кримська посуха вплинула на жителів Зеленогірського і як тепер виживають люди? Як кримчанам допомагає місцева «влада»? Скільки води отримують кримчани? Хто наживається на цій проблемі і скільки тепер коштує вода? Які прогнози на 2021 рік? Наші журналісти з’їздили в Зеленогірське і дізнались деталі дефіциту води у Зеленогірському.

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