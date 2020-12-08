Російсько-німецька дружба: Крим домалювали Росії

Німецька компанія BMW визнала анексію Криму? Автомобілісти з Росії написали про те, що на нових навігаційних мапах BMW Крим позначено як російський. МЗС України звернулося до BMW та провело з автовиробником бесіду щодо некоректного позначення Криму на навігаційних картах їхніх автомобілів. А почалося все з 2019 року, коли для навігаційних систем BMW в мережі з’явилося оновлення й одразу дві мапи: Європейська версія Road Map Europe та російська Road Map Russia. Коментуючи цю ситуацію Крим.Реалії, один з експертів сказав, що «гроші не пахнуть». І це сталося через тиск Кремля та бажання автовиробників не втрачати кошти, які вони можуть заробити на російському ринку. Юрист-міжнародник, а колись представник президента України в Криму Борис Бабін цей факт називає «повзучою анексією». Невизначена приналежність Криму також і в автомобілях Nissan, цей автовиробник надає навігацію від компанії TomTom. Тут теж Крим «Спільний». То як тепер Крим позначений на навігаторах BMW? Чому автовиробники уникають питання «Чий Крим?». Яку навігацію встановлюють кримські дилери? Хто ще з автовиробників «приєднав» на картах Крим до Росії?