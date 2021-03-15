АвтоКрАЗ без рулів. Український автовиробник із Кременчука АвтоКрАЗ судиться в анексованому Криму. Суть у тому, що АвтоКрАЗ володів 4-ма мільйонами акцій Сімферопольського заводу авторулів. А три роки тому ці акції перепродали. І КрАЗ запевняє, що дозволу на цю угоду не давав. То як так сталось, що підприємство з материкової України судиться в анексованому Криму? Хто перепродав ці акції? Хто зараз володіє заводом авторулів? Яке ще майно у Криму може втратити АвтоКрАЗ? Чи не легітимізують такі позови кримську владу? Відповіді на ці та інші запитання ви дізнаєтесь у нашому матеріалі.