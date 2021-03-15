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15 березня 2021, Київ 09:31
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Як український КрАЗ судиться у Криму? (відео)

Як український КрАЗ судиться у Криму? (відео)
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Як український КрАЗ судиться у Криму? (відео)

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То як так сталося, що підприємство з материкової України судиться в анексованому Криму? Хто перепродав його акції?

АвтоКрАЗ без рулів. Український автовиробник із Кременчука АвтоКрАЗ судиться в анексованому Криму. Суть у тому, що АвтоКрАЗ володів 4-ма мільйонами акцій Сімферопольського заводу авторулів. А три роки тому ці акції перепродали. І КрАЗ запевняє, що дозволу на цю угоду не давав. То як так сталось, що підприємство з материкової України судиться в анексованому Криму? Хто перепродав ці акції? Хто зараз володіє заводом авторулів? Яке ще майно у Криму може втратити АвтоКрАЗ? Чи не легітимізують такі позови кримську владу? Відповіді на ці та інші запитання ви дізнаєтесь у нашому матеріалі.

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