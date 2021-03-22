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22 березня 2021, Київ 08:44
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Чому все провалилося? Нові подробиці оборони Криму (відео)

Чому все провалилося? Нові подробиці оборони Криму (відео)
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Чому все провалилося? Нові подробиці оборони Криму (відео)

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Якби відбулось силове протистояння у Криму, це точно змінило б плани Росії, але чи  виграла б Україна в стратегічному розвитку ситуації?

Нові подробиці оборони Криму. Генштаб планував взяти під контроль стратегічні об’єкти на півночі Криму, щоб перекинути додаткові сили та засоби на півострів.

Задум був перекинути десантні бригади, у першу чергу 95 і 25 до Криму транспортними літаками. Розрізавши Крим по лінії Новоозерне ‒ північ Сімферополя ‒ Джанкой, не було б єдиної адміністративно-територіальної одиниці. І тоді б Росія, утримуючи лише південь Криму і Севастополь не змогла б провести свій референдум. Іншої думки про цю операцію Михайло Куцин та Олександр Турчинов. Генерал Віктор Назаров впевнений, якби не побоялися і продемонстрували силу, то був би шанс втримати Крим. Вже першого березня Росія розгортає на півночі Криму блокпости. Щоб не допустити перекидання збройних сил України з материка на півострів.

Якщо‌ з‌ ‌боку‌ ‌українців‌ ‌буде‌ ‌опір,‌ то‌ ‌відходити,‌ ‌такі‌ ‌вказівки‌ ‌давала‌ ‌Москва‌ «кримському активу» у‌ ‌2014‌ ‌році.‌ Про це свідчать радіоперехоплення, які були у розпорядженні Генштабу ЗСУ. З 1 березня кримчани знімають на відео російські вертольоти в небі, в наступні дні ‒ летіли ІЛи. Чому українські повітряні сили не реагували на порушення повітряного простору?

Якби відбулось силове протистояння у Криму, це точно змінило б плани Росії, але чи виграла б Україна в стратегічному розвитку ситуації?


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