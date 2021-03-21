Яким був сценарій окупації? Росія весь час коригувала свої дії у Криму, перевіряла чи є реакція України, світу, НАТО? Чи‌ ‌був‌ ‌шанс‌ ‌для‌ ‌Криму‌ ‌у‌ ‌2014?‌ Треба було 27 лютого, коли невідомі захопили парламент Криму, діяти рішуче і не боятися «розстрілювати парламент Криму з танків», вважає Ігор Воронченко. Треба було «викурювати російський спецназ», і далі б вони не сунулися. Як самоусунувся начальник Генштабу Юрій Ільїн, і хто йому порадив міняти тризуб на орла на його військовій формі? Чому Єлисєєв і Шакуро «пішли на больнічку»? Березовський відмовляється виконувати накази міністра оборони Тенюха. І 2 березня зачитує нову присягу. Як у Криму працював політичний десант: Леонід Слуцький, керівник фракції «Єдина Росія» у Держдумі Володимир Васильєв, Ірина Родніна, Микола Валуєв, Валентина Терешкова, Михайло Маркелов, Дмитро Савельєв, окремо ‒ делегація комуністів. Вони готують підґрунтя для проведення референдуму.