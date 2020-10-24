Проблема з водою у Криму: за 30 років у Криму не буде озер? Зникло унікальне Краснокам’янське озеро, засохло выдоме Рожеве озеро Сасик-Сиваш, зникло озеро Богайли у Сакському районі Криму. Немає тепер і озера неподалік села Залісне Бахчисарайського району. У Криму нема води. Тільки за нашими підрахунками, за останній рік через катастрофу з водою у Криму пересохли щонайменше 10 водойм. Скільки озер зникли з карти півострова від 2014-го, місцева влада, призначена Кремлем, не повідомляє, а на скарги екологів не реагує. Якщо щороку на півострові висихатимуть 10 озер, то приблизно за 30 років озер у Криму не стане зовсім. Проблеми з водою у Криму: чому висихають озера? Чому фахівці кажуть, що «водна криза посилиться»? І чому зникає підземна вода у Криму?