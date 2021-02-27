«ФСБ в рясах». Як російські спецслужби перед окупацією Криму у 2014 році діяли під прикриттям Московського патріархату? У січні 2014 року Росія привезла до Криму християнські святині «Дари волхвів», що зберігаються в Греції. Ці дари, вважають православні, принесли Ісусові невдовзі після його народження, і вони мають цілющу силу. Ці святині вперше за п’ять століть вивезли з Афону. «Дари волхвів» до Криму привезли за ініціативи патріарха Кирила, предстоятеля Російської православної церкви (РПЦ). Фінансував акцію російський бізнесмен та політик Костянтин Малофєєв, охороняв – Ігор Стрєлков (Гіркін). Поки кримчани стояли у чергах до святинь, російська делегація провела переговори з тоді ще спікером парламенту Криму Володимиром Константиновим і маловідомим у 2014-му проросійським політиком Сергієм Аксеновим. На переговорах був і Дмитро Саблін – депутат Держдуми Росії, член партії «Единая Россия». Як під прикриттям церкви Москва розпочала анексію Криму у 2014 році? І як Путін використовує квазі-релігійно-політичні майданчики для просування ідеї зі збирання «руських земель»?