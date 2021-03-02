Релігійно-розвідувальна операція Росії у Криму у 2014? Як російські спецслужби діяли під прикриттям Московського патріархату? У січні 2014-го року Росія привезла до Криму християнські святині «Дари волхвів», що зберігаються в Греції. Ці дари, вважають православні, принесли Ісусові невдовзі після його народження, і вони мають цілющу силу. Ці святині вперше за п’ять століть вивезли з Афону. «Дари» до Криму привезли за ініціативи Предстоятеля Російської православної церкви (РПЦ) Патріарха Кирила. Фінансував акцію російський бізнесмен та політик Костянтин Малофєєв, охороняв – Ігор Гіркін (Стрєлков). Поки кримчани стояли у чергах до святинь, російська делегація провела переговори з тоді ще спікером парламенту Криму Володимиром Константиновим та маловідомим у 2014-му проросійським політиком Сергієм Аксьоновим. Як під прикриттям церкви Москва розпочала окупацію Криму? І як Путін використовує квазі-релігійно-політичні майданчики для просування ідеї по збиранню «руських земель»?