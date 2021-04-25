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25 квітня 2021, Київ 11:12
Відео

Хто у Криму вийшов на підтримку Навального? (відео)

Хто у Криму вийшов на підтримку Навального? (відео)
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Хто у Криму вийшов на підтримку Навального? (відео)

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Акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального 21 квітня відбулися у Росії та в Криму. Затримали близько двох тисяч людей – це данні «ОВД-Інфо». Протестувальники вимагали від президента Росії Володимира Путіна звільнити Навального і допустити до нього лікарів.

З окупованого Криму на сайті «Свободу Навальному!» зареєструвалися і висловили своє бажання взяти участь у мітингу дві з половиною тисячі осіб. Вийшли ж кілька десятків людей у Севастополі, Сімферополі та Ялті. Кількох із них затримали за одиночні пікети. Підконтрольна Росії влада Криму заявляє, що такі пікети теж зараз заборонені – через коронавірус. Студентку з Сімферополя Аліну Грек затримали вранці вдома. Співробітники центру «Е» заявили, що через старе відео на її сторінці в соцмережі, яке внесене до списку заборонених в Росії. Дівчину вже затримували раніше – взимку під час акції на підтримку Навального.

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