До найгіршої ситуації готує кримчан підконтрольний Росії глава окупованого Криму Сергій Аксенов. Він закликає економити воду вже зараз, для того, щоб її вистачило туристам у курортний сезон 2021 у Криму. Для того, щоб заощадити воду на літо, графік подачі води буде «неприємним» для місцевих, попереджає окупаційна влада. Тим часом російський куратор Криму, заступник голови уряду Росії Марат Хуснуллін, доповів Путіну, що гострий вододефіцит у Криму – ліквідований.

Питної води для потреб населення на півострові дійсно достатньо. Просто її нераціонально використовують – такого висновку дійшли українські експерти. Свої розрахунки та докази долучили до звіту і надіслали верховному комісару ООН із прав людини.

Нинішня депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська також критикує кримську владу за буріння свердловин. Спікер російського парламенту Криму Володимир Константинов заявив, що так звана держрада Криму готує в російський суд позов проти України щодо так званої «водної блокади». Віцепрем’єр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков відповів на цю заяву і нагадав про Женевську конвенцію і відповідальність Росії за територію, яку вона захопила.