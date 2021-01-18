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18 січня 2021, Київ 08:23
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Кримчани відновлюють українські паспорти (відео)

Кримчани відновлюють українські паспорти (відео)
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Кримчани відновлюють українські паспорти (відео)

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«Паспортний туризм» під час коронавірусу. Чи шикуються кримчани у черги за українськими документами, як це було до пандемії? Журналісти Крим.Реалії навідалися до сервісного центру та міграційної служби у Херсоні. Там розповіли, що від початку анексії кожен 20-й кримчанин оформив закордонний паспорт на території області. Що буде з документами, які жителі півострова не можуть забрати через обмеження, запроваджені Росією на адмінкордоні між Кримом та Херсонщиною?

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