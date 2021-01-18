«Паспортний туризм» під час коронавірусу. Чи шикуються кримчани у черги за українськими документами, як це було до пандемії? Журналісти Крим.Реалії навідалися до сервісного центру та міграційної служби у Херсоні. Там розповіли, що від початку анексії кожен 20-й кримчанин оформив закордонний паспорт на території області. Що буде з документами, які жителі півострова не можуть забрати через обмеження, запроваджені Росією на адмінкордоні між Кримом та Херсонщиною?