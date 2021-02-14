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14 лютого 2021, Київ 11:06
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Як космічний корабель мав приземлитися у Криму (відео)

Як космічний корабель мав приземлитися у Криму (відео)
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Як космічний корабель мав приземлитися у Криму (відео)

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Як космічний корабель мав приземлитися у Криму? Кримська історія «Бурану».

Виявляється, у Сімферопольського аеропорту є свій секрет – він був запасним аеродромом для радянського космічного корабля «Буран». І саме на цьому летовищі, проходили випробувальні польоти літаків-лабораторій, які й навчили «Буран» приземлятися та злітати. Для прийому та керування космічним шатлом у Криму побудували унікальну злітно-посадкову смугу, створили військову частину та встановили цілу радіолокаційну мережу.

То що ж сталося із кримською спадщиною «Бурану»? Хто з відомих космонавтів літав у Сімферополі? Яку роль відіграв Крим у проєкті «Энергия-Буран»? Відповіді на ці і не тільки запитання ви знайдете у нашому матеріалі.

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