Виявляється, у Сімферопольського аеропорту є свій секрет – він був запасним аеродромом для радянського космічного корабля «Буран». І саме на цьому летовищі, проходили випробувальні польоти літаків-лабораторій, які й навчили «Буран» приземлятися та злітати. Для прийому та керування космічним шатлом у Криму побудували унікальну злітно-посадкову смугу, створили військову частину та встановили цілу радіолокаційну мережу.

То що ж сталося із кримською спадщиною «Бурану»? Хто з відомих космонавтів літав у Сімферополі? Яку роль відіграв Крим у проєкті «Энергия-Буран»? Відповіді на ці і не тільки запитання ви знайдете у нашому матеріалі.