«Вілла «Медведчук» – так на мапі Ґуґл (google) підписаний білосніжний головний будинок маєтку Віктора Медведчука у Криму. Резиденція Медведчука та Марченко розташована між двома містечками – Сімеїзом та Алупкою. Тут є кілька споруд, водні гірки, басейн, вертолітний майданчик і великий парк. Приватний, закритий пляж, оформлений окремо від маєтку. Є й аквадискотека, яку показували Путіну ще у 2012 році.

У декларації нардепа Медведчука за 2019-ий рік напряму цей маєток не вказаний. З кримської нерухомості є земля, житловий та нежитловий будинки, – все це у селі Оползневе. Як політик та телеведуча побудували маєток на місці протитуберкульозного санаторію в Криму та як купили собі пляж на півострові? І на кого оформлене все це майно?