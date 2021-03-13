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13 березня 2021, Київ 13:10
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На кого Медведчук та Марченко записали свій палац у Криму? (відео)

На кого Медведчук та Марченко записали свій палац у Криму? (відео)
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На кого Медведчук та Марченко записали свій палац у Криму? (відео)

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Як політик та телеведуча побудували маєток на місці протитуберкульозного санаторію в Криму та як купили собі пляж на півострові? І на кого оформлене все це майно? Про все це дивіться у програмі Радіо Свобода «Крим.Реалії», яка виходить щосуботи о 12.00 на сайті Радіо Свобода та Крим.Реалії.

«Вілла «Медведчук» – так на мапі Ґуґл (google) підписаний білосніжний головний будинок маєтку Віктора Медведчука у Криму. Резиденція Медведчука та Марченко розташована між двома містечками – Сімеїзом та Алупкою. Тут є кілька споруд, водні гірки, басейн, вертолітний майданчик і великий парк. Приватний, закритий пляж, оформлений окремо від маєтку. Є й аквадискотека, яку показували Путіну ще у 2012 році.

У декларації нардепа Медведчука за 2019-ий рік напряму цей маєток не вказаний. З кримської нерухомості є земля, житловий та нежитловий будинки, – все це у селі Оползневе. Як політик та телеведуча побудували маєток на місці протитуберкульозного санаторію в Криму та як купили собі пляж на півострові? І на кого оформлене все це майно?


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