«Росія має відчувати небезпеку в Чорному морі». Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю Крим.Реалії висловив Бен Годжес, екскомандувач армії США в Європі. Він переконує, що США та Європа не мають сидіти склавши руки, треба бути напоготові дати відповідь Росії у Чорному морі. А командувач Чорноморського флоту Росії має бути занепокоєний, що Україна і Румунія планують закупити протикорабельні ракети, які зможуть «дістати» кожен російський корабель у Чорному морі. А також повітряні системи дронів, які можуть знешкоджувати міни на дні Чорного моря. Треба розуміти, якими перевагами володіє Путін. «Ми повинні ставити їх у таке становище, щоб вони відчували себе в небезпеці. І я думаю, тільки тоді вони поважатимуть Україну і те, що вона робить». Росія – це загроза. Тепер це чітко прописано у новій стратегії НАТО до 2030 року. У новому документі не забули й про анексований Крим, а Чорноморський регіон визнали «стратегічно важливим». А генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ зазначає: «Отже, ми посилили присутність НАТО в Чорноморському регіоні, і ми тісно співпрацюємо з Україною та Грузією як партнерами, тому що ми побачили, що Росія порушила територіальну цілісність і суверенітет цих двох країн. Незаконно анексувала Крим та розмістила свої збройні сили на частині території Грузії». У НАТО обіцяють ще більше практичної допомоги Україні та Грузії – як політичної, так і військової. НАТО реагуватиме на те, що Росія посилює свій військовий контингент у Криму. НАТО збільшить свою присутність, як на морі, так і в небі, наголошують в Альянсі.