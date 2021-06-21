‌Як‌ ‌Росія‌ знищує ‌українську‌ ‌мову в‌ ‌Криму?‌

Попри те, що українська та кримськотатарська мови в Криму, за російськими законами, вважаються державними – кримські українці заявляють про те, що насправді ці визнання декларативні, а на півострові відбувається лінгвоцид – Росія русифікує народи Криму. Чи насправді Росія утискає державні мови в Криму? Чи можна говорити українською у Криму? Де саме у Криму можна почути українську мову? Чому кримськотатарська та українська мови вважаються державними лише на папері?

