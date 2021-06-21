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‌Як‌ ‌Росія‌ знищує ‌українську‌ ‌мову в‌ ‌Криму?‌

‌Як‌ ‌Росія‌ знищує ‌українську‌ ‌мову в‌ ‌Криму?‌
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‌Як‌ ‌Росія‌ знищує ‌українську‌ ‌мову в‌ ‌Криму?‌

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Українці є, а мови – немає. 0,1% кримчан вивчають українську у Криму. 0,1 % – це 214 дітей із 218 974 учнів у 2020/2021 навчальному році в Криму. Трохи краща, але теж непроста ситуація – із кримськотатарською мовою: нею мають змогу навчатися 6,7 тис. дітей, це приблизно 3 % від загальної кількості учнів.

Попри те, що українська та кримськотатарська мови в Криму, за російськими законами, вважаються державними – кримські українці заявляють про те, що насправді ці визнання декларативні, а на півострові відбувається лінгвоцид – Росія русифікує народи Криму. Чи насправді Росія утискає державні мови в Криму? Чи можна говорити українською у Криму? Де саме у Криму можна почути українську мову? Чому кримськотатарська та українська мови вважаються державними лише на папері?

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