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08 листопада 2020, Київ 11:15
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Як SIEMENS та General Electric завозять обладнання у Крим? (відео)

Як SIEMENS та General Electric завозять обладнання у Крим? (відео)
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Як SIEMENS та General Electric завозять обладнання у Крим? (відео)

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Новий санкційний скандал. Як SIEMENS та General Electric завозять обладнання у Крим? За останні кілька років у Криму фактично вдвічі збільшилась кількість томографів, у порівнянні з 2014 роком. Більшість медтехніки нова, її завозять в обхід міжнародних санкцій. Представництво президента України у Криму засуджує такі поставки, формує власний список підприємців-порушників та до кінця року клопотатиме про введення санкцій стосовно компаній, які незаконно співпрацюють із анексованим півостровом. Скільки коштують КТ та МРТ по держзакупівлях для Криму? Хто замовник і хто найчастіше виграє тендери? Хто не боїться західних санкцій і ремонтує томографи у Криму? Крим Реалії провели власне розслідування і з’ясували, як російські «фірми-прокладки» налагодили бізнес із Кримом.

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