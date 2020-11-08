Новий санкційний скандал. Як SIEMENS та General Electric завозять обладнання у Крим? За останні кілька років у Криму фактично вдвічі збільшилась кількість томографів, у порівнянні з 2014 роком. Більшість медтехніки нова, її завозять в обхід міжнародних санкцій. Представництво президента України у Криму засуджує такі поставки, формує власний список підприємців-порушників та до кінця року клопотатиме про введення санкцій стосовно компаній, які незаконно співпрацюють із анексованим півостровом. Скільки коштують КТ та МРТ по держзакупівлях для Криму? Хто замовник і хто найчастіше виграє тендери? Хто не боїться західних санкцій і ремонтує томографи у Криму? Крим Реалії провели власне розслідування і з’ясували, як російські «фірми-прокладки» налагодили бізнес із Кримом.