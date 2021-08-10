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Олімпієць Теміров залишить Крим?

Олімпієць Теміров залишить Крим?
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Олімпієць Теміров залишить Крим?

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Олімпієць Ленур Теміров залишить Крим? Про це спортсмен натякнув після повернення з Олімпади-2020. Борця греко-римського стилю з-під Судака в аеропорту «Бориспіль» зустрічали як героя. Хоча кримський татарин медаль не здобув, зупинився за крок, програв у сутичці за бронзу.

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До речі, золото у греко-римській боротьбі виграв інший українець – Жан Беленюк. Як зустрічали Ленура Темірова у столиці? Який сюрприз приготували для нього його друзі-кримчани? Чому борець хоче покинути окупований півострів і перебратися до Києва? І що заважає йому це зробити?

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