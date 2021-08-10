Олімпієць Теміров залишить Крим?

До речі, золото у греко-римській боротьбі виграв інший українець – Жан Беленюк. Як зустрічали Ленура Темірова у столиці? Який сюрприз приготували для нього його друзі-кримчани? Чому борець хоче покинути окупований півострів і перебратися до Києва? І що заважає йому це зробити?