Літня дача схована за двома парканами. Перший – заввишки шість метрів, увесь у камерах відеоспостереження. Паркан перегородив краєвид на Чорне море з південнобережного шосе (ялтинської траси). Володимир Путін займає одразу дві державні дачі. За його безпеку відповідає Росгвардія та Федеральна служба охорони (ФСО). На території дач стоїть вежа-глушилка, що не дає піднятися дронам. А приховувати є що: кілька вертолітних майданчиків, СПА-комплекс, критий татамі та льодовий палац, що будується. Сусіди Путіна – російський експрем’єр Дмитро Медведєв та голова ФСБ Олександр Бортников. Російський опозиціонер Олексій Навальний назвав Бортникова та Путіна замовниками свого отруєння. Що розповідають про дачу Путіна журналістка-розслідувачка та жителі найближчого селища Олива? Чому російський журналіст та українська політологиня вважають, що Путіну нікуди бігти з Росії і йому не сховатися від протестів на кримській дачі?