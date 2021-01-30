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30 січня 2021, Київ 13:12
Відео

Кримчани бояться, але виходять проти Путіна (відео)

Кримчани бояться, але виходять проти Путіна (відео)
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Кримчани бояться, але виходять проти Путіна (відео)

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Кримчани бояться, але виходять проти Путіна. У Сімферополі й Севастополі відбулися мітинги на підтримку Олексія Навального. Їх не показали ані російські, ані кримські телеканали. Відео протестів у Криму вже видаляють із ютубу. Точна кількість притягнутих до відповідальності за участь у протестах у Криму не відома. Поліція, підконтрольна Росії, такі дані досі не оприлюднила. За інформацією правозахисників і активістів, оштрафували й заарештували приблизно 30 осіб. Крим – не протестний регіон? Чому кримчани вийшли за Навального? Чи дивилися розслідування російського опозиціонера про палац у Геленджику? І хто вважає, що «бутерброд-Крим» доведеться повернути Україні, до того ж «не надкушеним і свіжим»?

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