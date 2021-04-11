Конґрес вважає, що ОУТЛ демонструє антиукраїнську позицію, а це суперечить основним засадам діяльності та цінностям СКУ. Прикладів багато і рішення конґресу – не миттєве, це результат тривалого моніторингу. Серед прикладів такої діяльності – участь члена правління ОУТЛ в «круглому столі» членів «української діаспори», організованому підконтрольною Кремлю владою в окупованому Росією українському Криму. Об’єднання українських товариств Латвії пояснює приклади прокремлівської діяльності помилкою певних осіб і стверджує, що не втручається в політику.
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