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11 квітня 2021, Київ 11:18
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Скандал серед закордонних українців. Кого виключили у Латвії? (Відео)

Скандал серед закордонних українців. Кого виключили у Латвії? (Відео)
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Скандал серед закордонних українців. Кого виключили у Латвії? (Відео)

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Вперше за історію існування Світовий конґрес українців виключив зі своїх лав організацію. Це – Об’єднання українських товариств Латвії (ОУТЛ).

Конґрес вважає, що ОУТЛ демонструє антиукраїнську позицію, а це суперечить основним засадам діяльності та цінностям СКУ. Прикладів багато і рішення конґресу – не миттєве, це результат тривалого моніторингу. Серед прикладів такої діяльності – участь члена правління ОУТЛ в «круглому столі» членів «української діаспори», організованому підконтрольною Кремлю владою в окупованому Росією українському Криму. Об’єднання українських товариств Латвії пояснює приклади прокремлівської діяльності помилкою певних осіб і стверджує, що не втручається в політику.

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