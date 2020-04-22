У Криму не пам'ятають такої сухої весни

Вода у водосховищах Криму не припиняє випаровуватися. Крим.Реалії оглянули такі водосховища: Сімферопольське, Партизанське, Аянське, Чорноріченське, Тайганське. Чиновники розраховують на дощі наприкінці весни. Блогери та громадські діячі бояться, що посуха може стати для півострова випробуванням, серйознішим за коронавірус. Висохли навіть печери на Ай-Петрі та гірські річки Аузун-Узень та Сари-Узень у Великому Каньйоні Криму. А Північно-Кримський канал на Херсонщині наповнили водою раніше, ніж завжди. Але дати з нього воду в Крим навіть технічно неможливо, впевнений керівник управління каналу. Заяви Медведчука та Аксьонова про заболочення земель на півдні спростували.