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«Спочатку було страшно». Навіщо українки їдуть до Сирії?

«Спочатку було страшно». Навіщо українки їдуть до Сирії?
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«Спочатку було страшно». Навіщо українки їдуть до Сирії?

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Навіщо кримчанка з дітьми поїхала до Сирії? З Сирії до України повернули вісьмох українців – кримчанку та її сімох дітей. В операції з евакуації брали участь фахівці Головного управління розвідки, МЗС за дорученням Офісу президента.

Це стало можливим за підтримки влади Іракського Курдистану, які фактично забезпечили транзитний коридор для вивозу громадян України з Іраку. Складними були і переговори з Сирійськими демократичними силами, які контролюють північ Сирії.

Як жила родина Аміни в Сирії 7 років? Ким були її чоловіки? Які спогади у дітей? Якими були умови в таборах Аль Хол и Родж? Чи достатньо було води, їжі?Чому громадян України утримують у таборах закритого типу на Близькому Сході? Навіщо українки взагалі їдуть до Сирії? І чому так складно їх звідти дістати?

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