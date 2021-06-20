«Спочатку було страшно». Навіщо українки їдуть до Сирії?

Це стало можливим за підтримки влади Іракського Курдистану, які фактично забезпечили транзитний коридор для вивозу громадян України з Іраку. Складними були і переговори з Сирійськими демократичними силами, які контролюють північ Сирії.



Як жила родина Аміни в Сирії 7 років? Ким були її чоловіки? Які спогади у дітей? Якими були умови в таборах Аль Хол и Родж? Чи достатньо було води, їжі?Чому громадян України утримують у таборах закритого типу на Близькому Сході? Навіщо українки взагалі їдуть до Сирії? І чому так складно їх звідти дістати?